"الصحة" تكشف طرق انتقال عدوى جدرى القرود.. وتؤكد: لم يتم رصد حالات فى مصر

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طرق انتشار فيروس جدرى القرود مؤكدة أنه لم يتم رصد أي حالات في مصر حتى اليوم، وأن احتمال انتشار المرض في دول الشرق الأوسط غير مرتفع.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه عادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم وتكوين حويصلات على راحة اليد، بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنها رفعت مستوى الترصد والاشتباه في جميع المنافذ البرية والبحرية وأماكن الحجر الصحي وغيرها من الإجراءات، بهدف التأكد من الاكتشاف المبكر لأي حالات مؤكدة وسرعها عزلها وعلاجها ومنع انتشار الوبائي للمرض داخل مصر