السيطرة على حريق نشب بحوش مواشي في قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة علي حريق داخل حوش مواشي بقرية خوالد القارة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بنشوب حريق داخل حوش مواشٍ بقرية خوالد القارة بمركز أبوتشت.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل حوش مواشي ملك نظمي محمد فراج، مقيم بقرية خوالد القارة بمركز أبوتشت.

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح، سوى بعض المخلفات الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.