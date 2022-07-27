السلطات اليابانية تصطاد وتقتل قردا هاجم السكان

كتبت ريهام عبد الله

بدأت السلطات اليابانية فى قتل وصيد القرود المتسبب فى هجمات على المواطنين فى إحدى المدن اليابانية ، وقامت بالفعل بقتل قرد منهم.

تم ضبط الذكر أثناء تجواله في أراضي مدرسة ثانوية في مدينة ياماجوتشي ، لكن يُخشى أن تكون القرود الأخرى طليقة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

يحاول مسئولو المدينة منذ أسابيع تعقب العصابة الشريرة التي تصدرت عناوين الصحف الوطنية من خلال مهاجمة السكان بخدوش وعضات خفيفة في الغالب.

ومن جهة أخرى أسفرت هجمات القرود عن إصابة 42 شخصًا في مدينة يابانية ، حيث تخشى السلطات من أن تكون هذه الهجمة من عمل حيوان مارق واحد فقط.



قرد يهاجم سيدة

تنتشر قرود المكاك اليابانية بشكل شائع في أجزاء كبيرة من البلاد ، وتعتبر آفة في بعض المناطق ، فهي تأكل المحاصيل وحتى تدخل المنازل.. ، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

لكن موجة هجمات القرود في مدينة ياماجوتشي بغرب اليابان غير عادية ، حيث يعاني البالغون والأطفال من إصابات تشمل الخدوش والعضات.

وقالت مسئولة في إدارة الزراعة في المدينة، رافضة الكشف عن اسمها، إن مدينة ياماجوتشي كلها محاطة بالجبال وليس من النادر رؤية القرود، "لكن من النادر رؤية هذه الهجمات العديدة في فترة قصيرة من الزمن".

كانت الإصابات حتى الآن خفيفة إلى حد كبير ، لكن السلطات تلجأ الآن إلى مسدسات الهدوء بعد أن فشلت الفخاخ التي نصبوها في اصطياد أي من القرود المزعجة.



هجوم القرود فى اليابان

في البداية تم الاعتداء على الأطفال والنساء فقط ، في الآونة الأخيرة ، تم استهداف كبار السن والرجال البالغين أيضًا.

المدينة ليست متأكدة حتى مما إذا كانت الهجمات من عمل قرود متعددة أم فرد عدواني واحد، دخل المتسللون في بعض الحالات عن طريق فتح أبواب الشاشة المنزلقة أو الدخول من خلال النوافذ.

ويقوم مسؤولو المدينة والشرطة بدوريات في المنطقة منذ الهجمات الأولى في 8 يوليو ، وتصدرت القصة عناوين الصحف في اليابان في الأسابيع الأخيرة ، حيث أبلغ السكان المحليون عن غزوات منتظمة.

قال أب لصحيفة ماينيتشي شيمبون اليومية: "سمعت بكاء قادم من الطابق الأرضي، فأسرعت إلى الأسفل". "ثم رأيت قردًا ينحني على طفلي".

ووقع أول هجوم على قرد المكاك الياباني في الثامن من يوليو عندما صعد الحيوان الرئيسي إلى شقة في منطقة أوجوري بمدينة ياماغوتشي وحاول سحب طفل من النافذة مما تسبب في إصابات عديدة.

قالت والدة الطفل إنها تلقت تنبيهًا من صراخ طفلها وأبعدت القرد ، قبل أن تدعو السلطات للقبض على الحيوان "في أقرب وقت ممكن".