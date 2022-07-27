السفينة ABM JUSTICE تغادر سفاجا إلى اليونان وعلى متنها 23 ألف طن فوسفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 29377 طن بضائع عامة متنوعة و308 شاحنات و805 سيارات ملاكى، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 9 سفن.

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 25792 طن بضائع عامة ومتنوعة، 119 شاحنة ، 17 سيارة، كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 3585 طن بضائع عامة ومتنوعة، 189 شاحنة ، 788 ملاكي

واستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس باجمالي 94 شاحنة بحمولة 1471 طن بضائع عامة ومتنوعة و 67 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 5 شاحنات بحمولة 59 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي و السفينة الحرية ٢ بإجمالي 52 شاحنة بحمولة 1383 طن بضائع عامة ومتنوعة.

وغادرت السفينة ABM JUSTICE بحمولة 23000 طن فوسفات تصدير إلى اليونان والسفينة أمل بإجمالي 87 شاحنة بحمولة 1935 طن بضائع عامة ومتنوعة و 9 ملاكي و العبارة عمان باجمالي 8 شاحنة بحمولة 197 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي والعبارة عمان بإجمالي 8 شاحنات بحمولة 197 طن بضائع عامة ومتنوعة و 7 ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء باجمالي 26 شاحنة بحمولة 434 طن بضائع عامة و 138 طن ترانزيت الي ليبيا و 6 ملاكي و 12 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء باجمالي 24 شاحنة بحمولة 660 طن بضائع عامة و 1 ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بعدد 712 سيارة ملاكي قادمة من جدة، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1896 راكب بموانئها المختلفة.