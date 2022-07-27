وأوضحت إحصائية للوزارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج فى المدينة المنورة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 228 ألفا و848 حاجاً قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً، في حين وصل 4065 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وأشارت الإحصائية، إلى مغادرة 13 ألفا و123 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 158 ألفا و626 حاجاً، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 82 ألفا و561 حاجًا يوم أمس.