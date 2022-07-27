وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت، اتفاقية للتعاون في المجال العسكري، اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، اتفاقية للتعاون في المجال الصحي، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتقني.



كما شملت الاتفاقيات، التوقيع على برنامج تعاون في مجال المقاييس والجودة بين الهيئة اليونانية لمرافق الجودة والمقاييس والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واتفاقية في مجال الوثائق والأرشفة.