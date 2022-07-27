السجن 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة بندقية آلية وطبنجة فى الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة برئاسة محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص والمستشار أحمد أحمد محمود وسكرتير الجنايات ماجد سعد بالسجن 5 سنوات للمتهم "ع.ه.م" عامل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه ومصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة لاتهامه بحيازة سلاح ناري



تعود احداث القضية المقيدة برقم 2209 لسنة 2022 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزتة أسلحة نارية بمحل سكنه بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان بأن التحريات دلت علي قيام المتهم " ع.ه.م" عامل مقيم منطقة الكنج مريوط بحيازة أسلحة نارية فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار أبصرت القوة المتهم يخرج من منزله وبحوزته جوال بلاستيكي وبضبطه وفض الجوال عثر بداخلة علي سلاح ناري بندقية آلية وسلاح ناري فرد خرطوش، وكذا عدد 75 طلقة، وكذا عدد 2 خزنه فارعة خاصة بالبندقية الآلية وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته تلك الأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

