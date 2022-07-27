السجن 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة بندقية آلية وطبنجة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة برئاسة محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص والمستشار أحمد أحمد محمود وسكرتير الجنايات ماجد سعد بالسجن 5 سنوات للمتهم "ع.ه.م" عامل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه ومصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة لاتهامه بحيازة سلاح ناري
تعود احداث القضية المقيدة برقم 2209 لسنة 2022 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزتة أسلحة نارية بمحل سكنه بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان بأن التحريات دلت علي قيام المتهم " ع.ه.م" عامل مقيم منطقة الكنج مريوط بحيازة أسلحة نارية فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار أبصرت القوة المتهم يخرج من منزله وبحوزته جوال بلاستيكي وبضبطه وفض الجوال عثر بداخلة علي سلاح ناري بندقية آلية وسلاح ناري فرد خرطوش، وكذا عدد 75 طلقة، وكذا عدد 2 خزنه فارعة خاصة بالبندقية الآلية وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته تلك الأسلحة والذخائر بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
السجن 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة بندقية آلية وطبنجة فى الإسكندريةالأربعاء، 27 يوليه 2022 09:53 ص
مشاركة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة التاسعة برئاسة محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص والمستشار أحمد أحمد محمود وسكرتير الجنايات ماجد سعد بالسجن 5 سنوات للمتهم "ع.ه.م" عامل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه ومصادرة السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة لاتهامه بحيازة سلاح ناري
الموضوعات المتعلقة
جنايات الإسكندرية تؤجل قضية دهس شاب على طريق المحمودية لجلسة 26 يوليوالثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:55 ص
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لعامل بتهمة الإتجار بالمواد المخدرةالأحد، 17 يوليه 2022 03:22 م
للمرة الثانية.. جنايات الإسكندرية تقضى بإعدام ربة منزل قتلت بنات زوجهاالخميس، 07 يوليه 2022 11:12 ص
تكريم المستشار عبد العزيز سالم رئيس محكمة بجنايات الإسكندرية لبلوغه سن المعاشالأربعاء، 29 يونيو 2022 04:03 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة