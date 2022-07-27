السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بتعذيب لاعب وادى نادى دجلة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شخصا بالسجن المشدد 7 سنوات والمصادرة والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته فى القضية رقم 59740لسنة 2028 جنايات مركز شرطة بلبيس، تعذيب لاعب وادى نادى دجلة، حيث صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين،ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقى بلاغا من ع ج م 30عاما لاعب كرة بوادى نادى دجلة، مقيم دائرة مركز بلبيس، بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين باقتياده داخل سيارة وقاموا بتعذيبه بصاعق كهربائي والتعدى عليه وتصويره في أوضاع مشينة، ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي .

وتبين من التحريات قيام. و س م، مقيم ميت سهيل منيا القمح، بالاشتراك مع 2 آخرين سبق محاكمتهما، بارتكاب الواقعة، وذلك بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه وإحدى الفتيات، والتى اتفقت مع المتهم الثالث على الانتقام منه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمين الثلاثة وإحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى سبق وعاقبت المتهمين الأول والثاني حضوريا، وقام المتهم الثالث بعمل إعادة إجراءات وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد 7سنوات.