اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:46 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس بيرو بمناسبة يوم الاستقلال

الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:15 م
الرئيس السيسي يهنئ رئيس بيرو بمناسبة يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البيرو، خوسيه بيدرو كاستيو تيرونس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد سيادته أمين رئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية بيرو بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بيرو

عيد الاستقلال



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