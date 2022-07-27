الرئيس السيسي يهنئ رئيس بيرو بمناسبة يوم الاستقلال

بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البيرو، خوسيه بيدرو كاستيو تيرونس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد سيادته أمين رئاسة الجمهورية أحمد الأنصاري إلى سفارة جمهورية بيرو بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
الرئيس السيسي يهنئ رئيس بيرو بمناسبة يوم الاستقلالالأربعاء، 27 يوليه 2022 04:15 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية البيرو، خوسيه بيدرو كاستيو تيرونس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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