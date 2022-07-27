الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:11 م الرئيس السيسي خلال الاجتماع كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي حياة كريمة الريف المصري عاجل مبادرة حياة كريمة الموضوعات المتعلقة الدولة تخفف عن كاهل المواطن البسيط.. الرئيس السيسى يوجه بضم مليون أسرة إضافية لـ"تكافل وكرامة" وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة.. وطرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة شهريًا الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:43 م الرئيس السيسى يوجه الأوقاف والتضامن بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:30 م الرئيس السيسى يوجه بطرح كراتين سلع غذائية بنصف التكلفة شهريًا الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:26 م الرئيس السيسى يوجه بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:25 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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