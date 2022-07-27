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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:26 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود الديوان الملكى السعودى -أرشيفية
كتب محمد جمال

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توفى اليوم الأربعاء، الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بحسب ما أعلنه الديوان الملكى السعودى، ونقلته وكالة الأنباء السعودية.

 

وذكر الديوان الملكى السعودى في بيان مقتضب له، أنه ستقام الصلاة عليه غداً (الخميس)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

وجاء نص بيان الديوان:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالى:

"بيان من الديوان الملكى"

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 29 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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السعودية

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