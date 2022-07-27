الدكتورة سلوى فراج عميدًا لكلية التجارة جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس،قرارًا بتكليف الدكتورة سلوى فراج أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة للقيام بعمل عميداً للكلية .

وأعلن الدكتور ناصر مندور، القرار خلال انعقاد مجلس الجامعة اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات، كما حرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة متمنياً لها التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليها .

جدير بالذكر أن الدكتورة سلوى فراج قد شغلت العديد من المناصب الإدارية أهمها وكيل معهد الدراسات الأفروأسيوية ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

ووتوجه الدكتور ناصر مندور لكلية التجارة يرافقه الدكتور سامى هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس والدكتورة سلوى فراج وكان فى استقبالهما الدكتور أشرف غالى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة ريمان عبد العال وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد أبو العلا منسق شعبة اللغة الإنجليزية والدكتور أحمد جمال خطاب مدرس بقسم الاقتصاد ومدير وحدة نظم المعلومات بالكلية والدكتور محمد الباز مدرس بقسم إدارة الأعمال ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر وسوسن عبد الحميد أمين الكلية وبعض أعضاء هيئةالتدريس بالكلية والدكتور أحمد ربيع رضوان المدير الإدارى لشعبة اللغة الإنجليزية والبرامج المميزة .

حيث أكد رئيس الجامعة أن كلية التجارة أساسها متميز ولديها نخبه مختارة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس مطالباً بتظافر الجهود لتطوير الكلية مؤكداً أن العمل الجماعى أساس نجاح كل مؤسسة قوية مشيراً إلى أن القيادات الشابه لديها مرونه فى تقبل كافة الآراء وتجيد التنسيق بينها وصولاً إلى الأداء المطلوب داخل المنظومة التعليمية واصفاً تنوع الرؤى بأنه السبيل للوصول إلى أفضل الطرق لافتاً إلى أن الكلية خاضت مرحلة صعبة بعد وفاة عميدها الراحل الدكتور هانى السعيد ولكن استطاعت تجاوز هذة المرحلة بسلام لتبدأ عهداً جديداً نحو تطوير كليتهم.



الدكتورة سلوى فراج عميدًا لكلية التجارة جامعة القناة (4)



الدكتورة سلوى فراج عميدًا لكلية التجارة جامعة القناة (5)



الدكتورة سلوى فراج عميدًا لكلية التجارة جامعة القناة (1)



الدكتورة سلوى فراج عميدًا لكلية التجارة جامعة القناة (2)