وذكر بيان للدفاع الروسية الأربعاء "أن القوات الجوية الروسية دمرت مراكز الانتشار المؤقتة للواء الهجوم الجوي 28 و79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في "نيكولاييف"، ما أسفر عن سقوط 200 عسكري أوكراني بالإضافة إلى استهداف القوة القتالية للواء الآلي 53 التابع للقوات المسلحة لأوكرانيا في دونيتسك بضربات عالية الدقة أدت لتدمير .

وأضاف البيان "جرى تدمير إحدى سرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل في منطقة أرتيموفسك"، كما تم تدمير القوات المسلحة الروسية منظومة صواريخ "أوراجان" ومدافع هاوتزر في منطقة "درزينسك" ومنظومة صواريخ "جراد" بمنطقة "بيلباسكوفا".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت في منطقة "خيرسون" 10 صواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من نوع "هيمارس" و"ألدير"، موضحا كذلك استهداف بؤرة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في مصنع آلات الطاقة الأوكرانية في خاركوف وإسقاط مروحية من طراز "Mi-8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية "بارماشوفو" بمنطقة نيكولايف.