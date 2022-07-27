الخدمات الإدارية: إجراءات الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الرئيس السيسى للبسطاء

كتبت آية دعبس

اشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابه العامة للخدمات الادارية والاجتماعية بحزمة إجراءات الحمايه الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء ، بتكلفة 11 مليار جنيه.

وقال المهيري إن هذه التوجيهات أدخلت السعادة والسرور على الشعب المصري وفي القلب منه العمال ،حيث ضمت مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة ،وصرف مساعدات استثنائية لاصحاب المعاشات والعاملين بالدولة التي دخلهم منخفض ،وكلها تؤكد انحياز السيد الرئيس للبسطاء لتحقيق العداله الاجتماعية وتخفيف الاعباء عن كاهل المصرين في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم .

ووجه هشام فاروق المهيري في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، التحية للرئيس السيسي القائد، موضحا أن توجيهاته الاخير "جبر خواطر" البسطاء ،وتحقيف حياة كريمة لمحدودي الدخل ضد مخاطر الغلاء والتضخم،وانها بمثابة هدايا الرئيس للشعب المصري ،و تؤكد ان مصر على الطريق الصحيح وتتواكب مع ماتشهده بلادنا من مشروعات عملاقة.