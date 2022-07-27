اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:09 م
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الجيش الجزائري: ضبط 117 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:00 م
الجيش الجزائري: ضبط 117 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الجزائري القبض على 117 مهاجرا غير شرعي، وضبط كميات من المواد المخدرة في عمليات نوعية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 20 يونيو إلى 26 يوليو الجاري، من ضبط 30 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 100 كيلوجرام، فضلا عن ضبط نحو 377 ألف قرص مخدر.


في سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 370 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 117 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.


الجزائر

الجيش الجزائرى

الهجرة غير الشرعية

وزارة الدفاع الجزائرية



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