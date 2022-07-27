وذكرت "الجوازات" في بيان لها إنها دعمت المنافذ الدولية الجوية، والبحرية، والبرية، بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة.

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين، بدءاً من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم أراضي المملكة، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.