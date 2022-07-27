اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:54 ص
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التفتيش على 249 فردا بالمستشفى العام والإدارة البيطرية ومكاتب الصحة بالمحلة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:42 ص
التفتيش على 249 فردا بالمستشفى العام والإدارة البيطرية ومكاتب الصحة بالمحلة اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى
الغربية - مصطفى عادل

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 كلف اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى السعيد الصياد مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بديوان مركز المحلة بالقيام بأعمال التفتيش المفاجئ على سجلات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي على جميع المؤسسات الحكومية.

وأكد  رئيس المدينة في بيان له أن أعمال التفتيش المفاجئ على المصالح الحكومية قد تضمنت المرور على المستشفى العام و الإدارة البيطرية والعديد من مكاتب الصحة بالمحلة الكبرى وأسفرت أعمال التفتيش عن التشطيب (غياب) على 249 فرد منهم 86 طبيب و 102 تمريض و25 إدارى و35 فنى وكاتب صحة خلال أعمال التفتيش التى تمت بتلك الأماكن على مدار اليوم.

وتم إحالة جميع المخالفات للتحقيق وشارك في أعمال التفتيش المالى والإدارى على المستشفيات ومكاتب الصحة هيثم السنيطي مسئول التفتيش المالى والإدارى بديوان رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى.

 

 

 


محافظة الغربية

رئيس مدينة المحلة

المحلة

مستشفى المحلة العام



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