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التعليم: امتحان الدور الثانى للثانوية العامة سيكون "أوبن بوك" و"بابل شيت"

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:00 ص
التعليم: امتحان الدور الثانى للثانوية العامة سيكون "أوبن بوك" و"بابل شيت" وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان تعقد وفق نظام البابل شيت والاوبن بوك، وتطبق نفس إجراءات وضوابط امتحانات الدور الأول.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدا 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.
 
وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 
 

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