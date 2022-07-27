وأكدت المنظمة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس" أن سياسة الاستيطان تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

ودعت المنظمة، المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لتنفيذ قراراته ووضع حد لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف جميع اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.