التضامن: ننسق مع وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن المساعدات الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة ممن يتقاضون رواتب أقل من 2700 جنيه، لافتة إلى أنه سيتم توصيل السلع الغذائية بنصف التكلفة للمناطق الأكثر احتياجًا، وستقوم وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، كما سيتم استمرار التوسع في المشروعات متناهية الصغر حيث أن الدولة تدفع من مواردها لخدمة المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ،كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.