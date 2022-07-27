البيت الأبيض يعلن شفاء الرئيس الأمريكى من كورونا: الفحوصات جاءت سلبية

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن نتيجة الفحوص التي خضع لها الرئيس مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصاباً بفيروس كورونا جاءت سلبية.
وأضاف الدكتور كيفين أوكونور في مذكرة الأربعاء أن أعراض إصابة بايدن، الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، انتهت تقريباً.
وجاء في المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض أن بايدن سيتوقف عن إجراءات العزل الصارمة التي يتبعها منذ إصابته.
وعانى بايدن من أعراض طفيفة تحسنت بثبات منذ جاءت نتيجة فحصه إيجابية الخميس. وقال الطبيب إنه سيواصل وضع كمامة لعشرة أيام كاملة عندما يخالط آخرين.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلقي خطاباً الأربعاء في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ولم يورد أي تفاصيل إضافية.
البيت الأبيض يعلن شفاء الرئيس الأمريكى من كورونا: الفحوصات جاءت سلبيةالأربعاء، 27 يوليه 2022 04:43 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن نتيجة الفحوص التي خضع لها الرئيس مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصاباً بفيروس كورونا جاءت سلبية.
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