وحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم يأتى الاتصال الهاتفى وسط توترات تحدق بالعلاقات مع الصين بما في ذلك ما تردد بشأن نية رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسى لزيارة تايوان.

وأضاف المصدر، الذي تحدث للشبكة الأمريكية ، أن المكالمة المتوقعة تأتي بينما يعمل مسئولو مجلس الأمن القومي بهدوء لإقناع بيلوسي بمخاطر هذه الرحلة المحتملة وأنها قد تشكل توقيتا سيئا بين الجزيرة التايوانية التي أعلنت حكما ذاتيا وبين الصين.

وأوضح المصدر أن زيارة بيلوسي قد تأتي خلال الأسابيع المقبلة في إطار جولة أوسع نطاقا في آسيا.