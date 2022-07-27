البيئة والقومى للمرأة يبحثان مبادرة المرأة المقرر إطلاقها قبل مؤتمر COP27

كتبت منال العيسوى

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اجتماعاً موسعاً عبر خاصية الفيديو كونفراس لمناقشة الإستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية، الذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، تنفيذاً لقرارات اللجنه العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP27، وذلك بحضور السفير محمود عفيفى من وزارة الخارجية و مسئولى كلأ من وزارة البيئة والمجلس القومى للمرأة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع قد تناول مناقشة مبادرة المرأة التى سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ ، وسيتم أستعراضها ومناقشة آليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذى يعقد على هامش مؤتمر المناخ ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة لهذه المبادرة .

وأوضحت وزيرة البيئة أن المبادرة الخاصة بالمرأة ستتضمن عدد من الموضوعات كرفع الوعى البيئى والإقتصاد الأخصر ، وتغيير السلوك، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية فى التصدى لقضايا التغيرات المناخية ، كما ستتضمن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى .

وأشارت الوزيرة أنه وفقاً لقرارات اللجنه العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ COP27، يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية المشاركة فى الفعاليات التى تعقد على هامش المؤتمر بهدف التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف، للخروج بالمؤتمر بالشكل اللائق.

ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالشراكة والتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الخارجية في التحضيرات الخاصة بفاعليات مؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية، مؤكدة أنها على ثقة بأنها ستكون قمة مشرفة.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية إطلاق يوم المرأة بمؤتمر الأطراف ال ٢٧ للتغيرات المناخية مؤكدة أن ذلك يساهم في نشر الوعى بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة ، مشيرة الى أهمية الاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز انتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ.