جاء ذلك في الاجتماع الصيفي لمجلس الوزراء النمساوى الأربعاء، برئاسة المستشار كارل نيهمر ونائب المستشار فيرنر كوجلر وأعضاء الحكومة في منتجع ماورباخ النمساوي.

وأوضح نيهمر أن تخفيف قيود كورونا في البلاد وإلغاء الحجر الصحي المشدد السابق يأتي في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني ودفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة نحو ممارسة دورها بشكل طبيعي دون إخفاقات.

وأضاف المستشار أن هذا الإجراء سوف تنفذه فرنسا قريبا، وهي اقتصاد كبير وسيطبق نفس النموذج اعتبارا من أغسطس المقبل.

من جانبه.. قال فيرنر كوجلر نائب المستشار أن خطط الإصلاح الضريبي سوف تؤتي ثمارها في الشهور الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة في النمسا وأوروبا من أصعب أوقات الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية.



