الإسكان تنظم مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة للمرة الأولى بمصر

كتب أحمد حسن

الجزار: هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بشأن تنظيم المؤتمر انطلاقا من جهود تقوية الروابط مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ستنظم مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والذي يعقد للمرة الأولى في مصر، والمؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني 22 CCH، بعنوان " معاً لتنمية إفريقيا - Growing Africa Together"، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من يوم الإثنين 31/10/2022 : يوم الخميس 3/11/2022.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بشأن تنظيم المؤتمر، بجانب التوصية بقيام مجلس الوزراء بالإعداد الجيد للمؤتمر، انطلاقا من جهود تقوية الروابط مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات، مع ضرورة استثمار المؤتمر للترويج لجهود الدولة المصرية وتوفيرها الدعم الكامل في هذا المجال والمشروعات التنموية والبنية التحتية في ذات الشأن.

وأضاف وزير الإسكان، أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتفعيل دور التعاونيات بمختلف المجالات، كما يجري حاليأ عقد جلسات تشاورية بصفة دورية لضمان خروج المؤتمر بالصورة التي تليق بمصر.

وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والجهات ذات الصلة، حيث نتج عن ذلك التعاون حصول الهيئة على شرف استضافة المؤتمر كممثل عن جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تتضمن أجندة عمل المؤتمر العديد من الفعاليات من بينها الندوات العلمية والزيارات الميدانية للوفود المشاركة، بجانب مناقشة القضايا التعاونية وكيفية الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات التي تشملها الحركة التعاونية على المستوى الدولي.