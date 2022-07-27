الأول بقسم العلوم الإسلامية: فوجئت باتصال الإمام الأكبر وسألتحق بكلية الشريعة

الفيوم رباب الجالي

" دا فضل ربنا علينا بسبب حفظنا للقرآن والتزامنا بالصلاة وسألتحق بكلية الشريعة الإسلامية لمعرفة أحكام ديني".. هكذا عبر الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم الأول بنتيجة الثانوية الأزهرية بقسم العلوم الإسلامية، عن فرحته بمكالمة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي أخبره خلالها بحصوله على المركز الأول على الجمهورية، 202‪2 وحثه علي مواصلة التفوق خاصة انه يعتزم دخول كلية الشريعة الإسلامية.

وقال الطالب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لم يتوقع أن يكون ضمن الأوائل وفوجئ بمكالمة الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب ولم يتمالك دموعه من الفرحه ، وأن تعبه وجهده كلل بهذا النجاح الكبير حتي يرد لوالديه معروفهما وجهدهما معه ومع اشقائه طوال السنوات الماضية .

وقال حسن الحاصل علي مجموع بلغ 620 درجة بنسبة مئوية بلغت 98.41% أنه يعتزم الالتحاق بكلية الشريعة الإسلامية لمعرفة أحكام دينه والتوسع في دراسة العلوم الشرعية ، وهو الفرع المحبب الي قلبه رغم صعوبته بالنسبة للبعض إلا أنه يشعر بالمتعة في مذاكرته والبحث فيه والتعلم من كتبه موضحاً أنّه يحلم بأن يصبح داعية لله تعالى يعلم الناس القرآن وتعاليم الدين الإسلامي.

وأشار الحسن إلى أنّه حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في عمر الـ 11 سنة، لافتا إلي أنه كان يعتمد على بعض الدروس الخصوصية، ولكن المواد الشرعية كان متفوقا فيها، ولفت إلى أنه كان يلعب كرة القدم ويمارس رياضة السباحة ولديه قناعة أن ممارسة الرياضة لا تؤثر على وقت المذاكرة حيث انه كان منظم وكان يعد وقتا للمذاكرة ويتأكد من إلمامه بالمادة بشكل كامل ولم يضغط عليه والديه ابدا.

مشيرا إلى أنهما رفضا أن يعمل خلال الإجازات الصيفية لمساعدتهما وهو لديه قناعة أن الله يبارك في رزق والديه بسبب التزامه هو وأخواته بالصلاة وحفظهم للقرآن .