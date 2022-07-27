اليوم السابع
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الأولى على الجمهورية مكفوفين بالثانوية الازهرية: سعيدة بمكالمة الإمام الأكبر

الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:51 م
الأولى على الجمهورية مكفوفين بالثانوية الازهرية: سعيدة بمكالمة الإمام الأكبر الأولي علي الجمهورية مكفوفين بالثانوية الأزهرية
الغربية محمد طارق

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فرحة كبيرة شهدها منزل ريم عيسي عبد القادر البدوي الحاصلة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية الشعبة الأدبية مكفوفين في الثانوية الأزهرية، والطالبة بالمعهد الثانوى للفتيات بمدينة سمنود التابعة لمحافظة الغربية .
 
وقالت ريم لـ"اليوم السابع": "سجدت لله شكرا عندما علمت بحصولى علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية"، موضحة أنها سعيدة بمكالمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى قام بتهنئتها هي وجميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن والدها هو أول من تلقي الاتصال، وقامت بعدها والدتها باطلاق الزغاريد.
 
وأشارت ريم إلى أن الفضل فى هذا التفوق والنجاح الكبير يرجع إلى الله عز وجل ومجهود والدى، الذى كان حريصا منذ اللحظة الأولى على مساندتي وتشجيعى، حيث كان متفرغا تماما لتوصيلى إلى مدرستى ودروسى، كما كان يخصص وقت طويل بجوارها للمذاكرة.

الثانوية الازهرية

الاولي علي الثانوية الازهرية

ريم البدوي

نتيجة الثانوية الازهرية

الغربية

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