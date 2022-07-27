الأكبر فى العالم.. استخراج ماسة وردية نقية نادرة فى أنجولا

كتب محمد جمال

استخرج عمال مناجم في أنجولا ماسة وردية نقية نادرة يُعتقد أنها أكبر ماسة يتم اكتشافها في العالم منذ 300 عام، حسب ما أعلنت الأربعاء شركة التعدين الأسترالية التى تدير الموقع، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وأطلق على الماسة التى يبلغ وزنها 170 قيراطا اسم "وردة لولو"، على اسم المنجم الذى استخرجت منه والواقع في شمال شرق أنجولا.

وأوضحت شركة "لوكابا دايمند" فى بيان للمستثمرين إنها واحدة من أكبر الماسات الوردية التي تم اكتشافها على الإطلاق، ورحبت الحكومة الأنجولية الشريكة فى المنجم بالاكتشاف "التاريخى" لهذه الماسة وهى من نوع يتضمن أحجارا نادرة ونقية.

وقال وزير الموارد المعدنية الأنجولى ديامانتينو أزيفيدو إن "هذه الماسة الوردية المذهلة التي حطمت الرقم القياسي والتي تم استخراجها في لولو تُظهر مجددا أهمية أنجولا عالميا فى مجال استخراج الماس"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

وعلى الرغم من أن "وردة لولو" ستظل بحاجة إلى القطع والصقل لتحقيق قيمتها الكاملة - وهي عملية يمكن أن يفقد فيها الحجر 50 في المئة من وزنه - إلا أن الماسات الوردية المشابهة حققت أسعارا قياسية بمزادات عقدت فى الماضى.

ففى العام 2017، بيعت ألماسة "بينك ستار" (النجمة الوردية) التي يبلغ وزنها 59.6 قيراطا في مزاد بهونغ كونغ في مقابل 71.2 مليون دولار أميركي، وهي لا تزال إلى اليوم أغلى ماسة فى التاريخ.