الأجهزة الأمنية تضبط شابا اعتدى على طفلة داخل سنتر تعليمى بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، داخل سنتر تعليمي تعمل به والدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، اتهمت فيه شابا بالاعتداء على ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات داخل سنتر تعليمي تعمل به.

بإجراء التحريات تبين أن والدة الطفلة تدرس بالسنتر التعليمي، وفوجئت بعاملة مفصولة من السنتر ترسل لها مقطع فيديو يظهر خلاله شقيق مالكة السنتر بالاعتداء على ابنتها داخل المبنى، مستغلا انشغال الأم بالتدريس.

وتمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة والرائد أحمد فاروق، معاون مباحث العجوزة، من القبض على المتهم، وتم استجواب شقيقته، بالإضافة إلى استجواب العاملة المفصولة لكشف كيفية تصوير الفيديو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.