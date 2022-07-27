اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات 8 مليارات دولار

مدحت عادل

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "رينيو باور" الهندية، لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مستهدفة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات دولار.

كما شهد التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير أجيت جوبيته سفير جمهورية الهند لدى القاهرة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وسومانت سينها رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور" الهندية.

وفي ذات السياق، أكد المهندس يحيى زكي على ما يعكسه الاهتمام المتنامي لكبرى الشركات والتحالفات العالمية بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء من رؤية ثاقبة للمنطقة الاقتصادية في تبني الوقود الأخضر كقطاع مستهدف ضمن استراتيجيتها 2020-2025 سواء لإنتاجه واستخدامه لأغراض التصدير أو لخدمات تموين السفن، مشيراً إلى ما تتمتع به الهيئة من جاهزية كبرى لاستقبال وتوطين هذه الصناعة وكذا الجهود المستمرة لتطوير الموانئ التابعة للهيئة لاستقبال وتموين السفن بالوقود الأخضر في أقرب وقت.

كما أوضح زكي أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "Renew power" الهندية العاملة بمجال الطاقة النظيفة بمثابة اتفاق مبدئي على إقامة مشروع مجمع صناعي باستثمارات إجمالية مستهدفة تقدر بنحو 8 مليارات دولار؛ مقسمة على استثمارات المرحلة الأولى العاجلة في الفترة 2023-2025 حوالي 710 مليون دولار تهدف لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء، و20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، وتصل الطاقة الإنتاجية في المرحلة الثانية خلال التوسعات في الفترة 2025-2029 إلى إنتاج 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر ومليون طن من الأمونيا الخضراء باستثمارات مستهدفة نحو 7,147 مليار دولار في هذه المرحلة، والموقع المحدد مبدئيًّا على مساحة 600ألف م2 بمنطقة السخنة المتكاملة، لتبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلتين من الهيدروجين الأخضر إلى 220 ألف طن ومن الأمونيا الخضراء 1,100 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أبرمت حتى الآن 8 مذكرات تفاهم في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية مثل شركة "ميرسك" العالمية، وسكاتك النرويجية، و تحالف "إي دي إف رينيوابلز" الفرنسية و"زيرو ويست" وغيرها والتي توجت بتوقيع اليوم، ولا تزال الجهود متواصلة بالمنطقة الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.