اشتباك جديد بين بايدن وترامب بسبب "معدلات الجرائم".. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها خلال خطاب ألقاه لأخير مساء الثلاثاء في واشنطن، قال فيه ترامب إنه لم يعد هناك "احترام للقانون" في الولايات المتحدة.

كتب بايدن عبر حسابه على تويتر: "اتصل بي على الطراز القديم ، لكنني لا أعتقد أن تحريض الغوغاء على مهاجمة ضابط شرطة هو"احترام للقانون "، مضيفًا:" لا يمكنك أن تكون مؤيدًا للتمرد والشرطي - أو مؤيد للديمقراطية ، أو مؤيد لأمريكا ".

خلال خطابه في معهد السياسة الأمريكية الأولى في وقت سابق من ذلك اليوم ، اشار ترامب الى إن جهود مكافحة العنف في الولايات المتحدة يجب أن تكون أقوى ، بحجة أن البلاد ممزقة بالعنف.

وقال: "نحن نعيش في بلد مختلف كهذا لسبب رئيسي واحد: لم يعد هناك احترام للقانون ، وبالتأكيد لا يوجد نظام بلدنا الآن بؤرة للجريمة"، وشارك ترامب دعمه لتطبيق عقوبة الإعدام كعقوبة لتجار المخدرات أيضًا.

وقال ترامب: "العقوبات يجب أن تكون شديدة جدا جدا إذا نظرت إلى البلدان في جميع أنحاء العالم ، فإن البلدان التي ليس لديها مشكلة مخدرات هي تلك التي تنشئ محاكمة سريعة للغاية لعقوبة الإعدام لتجار المخدرات يبدو الأمر مروعًا ، أليس كذلك؟ ولكن هل تعلم؟ هؤلاء هم الذين ليس لديهم أي مشكلة. لا يستغرق الأمر 15 عامًا في المحكمة. تسير الأمور بسرعة ، وأنت بكل تأكيد - تقوم بإعدام تاجر مخدرات ، وتنقذ حياة 500 شخص "