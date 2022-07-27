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استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-7-2022 فى مصر

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:36 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-7-2022 فى مصر الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-7-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، وبالنسبة لمتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.88 جنيه للشراء.
  
18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء.
 
18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.
 
18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.
 
18.97 جنيه للبيع.

 


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الدولار

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