استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-7-2022 فى مصر

سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 27-7-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر 18.89 للشراء، 18.95 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.91 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية سجل 18.87 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، وبالنسبة لمتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.88 جنيه للشراء، 18.96 جنيه للبيع.

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