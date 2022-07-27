إصلاح هبوط أرضى أسفل كوبرى الفريق العصار بشبرا الخيمة

أعلن اللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، إعادة الحركة المرورية بالطريق أسفل كوبري الفريق العصار بعد معالجة الهبوط الأرضي المفاجئ بالطريق.
وأوضح رئيس الحي، أنه فور تلقى غرفة العمليات بالحي بلاغا بوجود هبوط أرضى بشارع 15 مايو أسفل كوبري الفريق العصار.
على الفور تم الانتقال لموقع الحدث برفقة شرطة المرافق واستدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز والدفاع المدني وقوات قسم ثاني شبرا الخيمة لاستكشاف أسباب الهبوط والتدخل السريع لاستكشاف ومعالجة آثار الهبوط، وبالمعاينة اتضح أن الهبوط ناتج عن تفريغ هوائي أسفل التربة وتم معالجة آثار الهبوط عن طريق تحديد أبعاد التفريغ الهوائي وتم ردم الهبوط لسد جميع الفراغات وإعادة الأمور لسابقة وتيسير الحركة المرورية بالطريق والحفاظ على أرواح المواطنين والمركبات.
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