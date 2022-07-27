إصابة 7 اشخاص فى تصادم سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص، إثر إصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب وبينهم سيدات، بشجرة بطريق المحيط في مركز أبوقرقاص جنوب محفظة المنيا حيث تلقي اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، يتضمن إصطدام سيارة ربع نقل محملة بالركاب بشجرة بطريق المحيط بالقرب من قرية جريس في غرب المركز مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

بإنتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والبحث الجنائي والفحص تبين إصطدام السيارة رقم "1469 ا م ن" ربع نقل بشجرة علي جانب طريق المحيط المتفرع من مصر أسوان الزراعي بمدخل قرية جريس، وأفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: فاطمة عبد الحميد، 22 عاما، جميلة عبد العزيز 29 عاما، صباح إبراهيم 44 عاما، خليفة محمد 38 عاما، سناء سمير 51 عاما، يحي محمد 17 عاما، محمد جاد 66 عاما، ويقيمون بقري متفرقة بمراكز أبوقرقاص وسمالوط وملوي وترواحت الإصابات بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم وكسور وجروح بالرأس وأشتباه إرتجاج، وتم نقلهم لمستسشفي المنيا العام لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وأنتقل رجال المرور لرفع آثاره، وتسير الحركة المرورية بالطريق وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحفظ علي السيارة تحت تصرفها.