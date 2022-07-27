إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

نقلت سيارات الإسعاف بالغربية 4 أشخاص من أسرة واحدة لمستشفي طوارئ جامعة طنطا، بعد إصابتهم بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بمدينة كفر الزيات.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بتصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق طنطا كفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة يستقلون التوك توك باصابات متفرقة وتم نقلهم لمستشفي طوارئ جامعة طنطا لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.