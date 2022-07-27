إصابة 13 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 13 شخصا فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز أبوقرقاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجار رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربى ووجود مصابين في الحادث.

وانتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 13 شخص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.