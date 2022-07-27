إصابة 10 عمال فى حريق هائل بمصنع ألبان في العاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

شب حريق هائل فى مصنع للبن بمدينة العاشر من رمضان نتج عنه إصابة 10عمال باختناق والتهام النيران كميات كبيرة من المواد الخام والمنتج النهائى ولم تحدث خسائر فى الارواح وجارى تقدير قيمة الخسائر.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بنشوب حريق بمصنع للبن كائن بالمنطقة الصناعية الثالثة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، حيث تمكنت من محاصرة النيران التى اندلعت بالطابق الأول من المصنع والسيطرة عليها ومنع امتدادها الى المصانع المجاورة .

ونتج عن الحريق إصابة 10 من العمال تتراواح أعمارهم ما بين 16عاما، و40 عاما باختناق وحروق مختلفة.

تم اخطار النيابة التى تولت التحقيق، والتى قررت انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر ومدى صلاحية المبنى من عدمة وتكثيف تحريات المباحث لبيان عما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة.