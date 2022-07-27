إصابة عامل محارة إثر سقوطه من أعلى سقالة أمام ديوان محافظة الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب عامل محارة بمحافظة الشرقية، اليوم، بسحجات متعددة، إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء القيام بأعمال الترميم أمام ديوان عام محافظة الشرقية وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى مأمور قسم شرطة ثانى الزقازيق، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول عامل محارة مصابا بسحجات وكدمات متعددة ،وجارى تقديم الخدمة الطبية له من إسعافات أولية وأشعة مقطعية.

وتبين أثناء قيامه بأعمال المحارة والترميم بمبني ديوان عام محافظة الشرقية اختل توازنه وسقط أرضا وتم تحرير محضر بالواقعة.