اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

إزاى تستحمى صح لتجنب مضاعفات حروق الشمس؟.. إنفوجراف

الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:48 م
إزاى تستحمى صح لتجنب مضاعفات حروق الشمس؟.. إنفوجراف نصائح عند التعامل مع حروق الشمس

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لو عانيت مؤخرا من ضربة وحروق الشمس، فإن الشىء الذى يتبادر إلى الذهن هو أخذ حمام هادئ للتخلص من الإحساس بالحرقان والحكة.

ووفقا لموقع "healthline" فإن حروق الشمس رد فعل التهابى للضرر الناجم عن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتى تسبب احمرار الجلد والألم عند لمسه، وقد تؤدى حروق الشمس إلى الإصابة بالسرطان فى الحالات القصوى.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى توصيات الأطباء لطرق الاستحمام الصحيحة بعد الإصابة بحروق الشمس..

حروق الشمس
حروق الشمس
 
 
 
• لا تأخذ حمامًا ساخنًا أبدًا بعد حروق الشمس، فقد يكون لذلك تأثير سلبى على الطبقة الخارجية من الجلد
• انتظر حتى تدخل درجة حرارة الماء المناسبة للدش أو الحمام لمنع المزيد من التهيج
• أضف ضغطًا باردًا على المنطقة المصابة للتخفيف
• تجنب التعرض لدرجة الحرارة الشديدة لأنها قد تعيق عملية الشفاء
• تحكم فى ضغط الدش واجعله خفيفًا لتجنب المزيد من الالتهابات أو الطفح الجلدى أو البثور
• ارسم حمامًا ببضع قطرات من زيت اللافندر أو البابونج واغمر فيه
• تجنب قضاء الكثير من الوقت فى الحمام لأنه قد يزيد من جفاف الجلد
• جفف الجلد بالتربيت عليه، ولا تفركه لأنه قد يؤدى إلى تفاقم الحرق
• ضع مرطبًا أو واقيًا من الشمس بعد الخروج من الحمام
• وضع واقٍ من الشمس لمدة 15-30 دقيقة قبل الخروج فى الشمس لفترات طويلة

حروق الشمس

نصائح عند التعامل مع حروق الشمس

حمام بارد بعد ضربة الشمس

واقي الشمس



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