إحالة 105 محاضر بمخالفات المخابز والأسواق للنيابة العامة بالدقهلية

فريق المحافظات

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أنه تم تحرير 105 محاضر مخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "مختار" أن القرارات جاءت بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها ببعض المراكز والمدن بالمحافظة.

ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية إن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمخابز والمحلات في عدد من مراكز ومدن المحافظة، وشملت الحملة مراكز ميت غمر، طلخا، المنصورة، شربين، نبروه، تمي الأمديد، أجا، منية النصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر نقص وزن، 8 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1محضر عدم وجود قائمة، 8 محاضر تصرف في دقيق مدعم، 1 محضر تجميع بطاقات تموين، 1 محضر مبيعات وهمية، 3 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، 38 محضر عدم اعلان عن الأسعار، 3 محاضر بيع "سجائر" بأزيد من السعر، 3 محاضر عدم حمل شهادةصحية، 4 محاضر سلع مجهولة المصدر، 2 محضر عدم اعلان مقررات تموينية، 2 محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية وتم التحفظ على 1 طن لحوم مجمدة، 5طن نشا، 2 طن جبن، 1طن خل، 3 طن ذره مجروش، 92 شيكارة دقيق مدعم.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.