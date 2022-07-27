وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1738 دبابة و3971 مركبة مدرعة و883 من النظم المدفعية و258 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و222 طائرة و190 مروحية و726 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و15 سفينة و2847 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 75 وحدة من المعدات الخاصة.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف، اليوم الأربعاء عن إصابة 6 أشخاص جراء هجوم صاروخي روسي على مدينة خاركيف صباح اليوم.

وقال تيريخوف - حسبما نقلت وكالة أنباء" يوكرين فورم" الأوكرانية - إنه "فيما يتعلق بقصف المنطقة الصناعية، فقد أصيب 6 أشخاص، ويقوم أطباؤنا الآن بتقديم المساعدة اللازمة".

وأضاف أن منطقة نوفوبافارسكي تعرضت أيضا للهجوم الروسي، وأوضح "لحسن الحظ لم تقع إصابات ولم يكن هناك حريق، لكن النوافذ في أحد المبانى السكنية تحطمت".

وأشارت الوكالة الأوكرانية إلى أن القوات الروسية ضربت المنطقة الصناعية في خاركيف بصواريخ إس-300 في وقت سابق صباح اليوم.