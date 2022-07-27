اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أكرم القصاص: مصر تحملت عامين من كورونا ولم تشهد نقصا فى السلع

الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:18 م
أكرم القصاص: مصر تحملت عامين من كورونا ولم تشهد نقصا فى السلع أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن أسعار الغاز والوقود ارتفعت بنسب كبيرة فى الخارج، وهو ما لم يحدث فى مصر"، مشيرًا إلى أن إجراءات الأمس والمتعلقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة مليون أسرة جديدة فى برنامج "تكافل وكرامة" مهمة فى إطار معالجة تأثيرات الأزمة التى يمر بها العالم.
 
وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع"، فى لقاء بالتليفزيون المصري، أن تأثير أزمة كورنا ثم الحرب الروسية والتغيرات المناخية على الكل ولا أحد يستطيع التقليل منها، وفي أوروبا هناك اعتراضات ومشكلات ونقص شديد في بعض السلع، وهو الأمر الذى لم يحدث في مصر، بسبب إجراءات الدولة المصرية، موضحًا أن أكثر المنتجات متوفرة، وهناك تغييرات في الأسعار بعضها طبيعي في العرض والطلب، وبعضها في سياق عام بسبب الأسمدة ومغذيات الدواجن أثرت على اللحوم والدواجن.
 
وأكد "القصاص" أن الإجراءات الاجتماعية لم يكن لها أن تطبق على أرض الواقع لولا الإصلاح الاقتصادى، فمصر تحملت عامين من فيروس كورونا، ولكن بعض الدول تعرضت للصدمة، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة.

الاصلاح الاقتصادي

مصر

كورونا

الرئيس السيسي

تكافل وكرامة

اليوم السابع



الموضوعات المتعلقة

التضامن: سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:31 ص

التضامن: دخول مليون أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة" بـ5.4 مليار جنيه سنويا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:28 ص

الدولة تحمى المواطن البسيط.. ضم مليون أسرة لتكافل وكرامة ومساعدات لـ9 ملايين أسرة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:34 م

الدولة تخفف عن كاهل المواطن البسيط.. الرئيس السيسى يوجه بضم مليون أسرة إضافية لـ"تكافل وكرامة" وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة.. وطرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة شهريًا

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:43 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة