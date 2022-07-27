أكرم القصاص: مصر تحملت عامين من كورونا ولم تشهد نقصا فى السلع

كتب سمير حسنى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن أسعار الغاز والوقود ارتفعت بنسب كبيرة فى الخارج، وهو ما لم يحدث فى مصر"، مشيرًا إلى أن إجراءات الأمس والمتعلقة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإضافة مليون أسرة جديدة فى برنامج "تكافل وكرامة" مهمة فى إطار معالجة تأثيرات الأزمة التى يمر بها العالم.

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع"، فى لقاء بالتليفزيون المصري، أن تأثير أزمة كورنا ثم الحرب الروسية والتغيرات المناخية على الكل ولا أحد يستطيع التقليل منها، وفي أوروبا هناك اعتراضات ومشكلات ونقص شديد في بعض السلع، وهو الأمر الذى لم يحدث في مصر، بسبب إجراءات الدولة المصرية، موضحًا أن أكثر المنتجات متوفرة، وهناك تغييرات في الأسعار بعضها طبيعي في العرض والطلب، وبعضها في سياق عام بسبب الأسمدة ومغذيات الدواجن أثرت على اللحوم والدواجن.

وأكد "القصاص" أن الإجراءات الاجتماعية لم يكن لها أن تطبق على أرض الواقع لولا الإصلاح الاقتصادى، فمصر تحملت عامين من فيروس كورونا، ولكن بعض الدول تعرضت للصدمة، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة.