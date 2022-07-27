أشهر 3 قطع أثرية تتحدث عن أهمية النيل عند قدماء المصريين بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة عدد كبير من القطع الأثرية الفريدة والتى يتخطى عددها أكثر من 2000 قطعة مختلفة ترجع إلى العصور المختلفة الإسلامية والفرعونية والرومانية والقبطية العصر الحديث، من بين تلك القطع 3 قطع مميزة تتحدث عن أهمية نهر النيل عن الفراعنة وكيف كانوا يقدسونه.. تعرف على تلك القطع فى المعلومات الآتية

القطعة الأولي

نموذج لجسم قارب خشبي".. نظراً لوجود نهر النيل والذى يمتد من الجنوب إلى الشمال ويمثل شريان الحياة اهتم المصريين القدماء بصناعة القوارب الخشبية من خشب السنط المحلى او خشب الأرز المستورد من لبنان.

القطعة الثانية

نموذج لقارب خشبى ملون" يظهر عليه مجموعة من الصيادين للأسماك وتوجد شبكة صيد حيث ان النهر ملئ بالخيرات وكان الصيد يتم بالعصيان أو الشبك أو الخشب المنحني.

القطعة الثالثة

لوحة حجرية منقوش عليها رسم لأسماك بنهر النيل و تمساح ونباتات نيلية ويسبح أعلاهم قارب لصيد الأسماك وقد سجل المصريون القدماء العديد من مشاهد الحياة اليومية على جدران المقابر والتى توضح أهمية النهر فى استخدامه كوسيلة مواصلات للانتقال بين المدن والتجارة ونقل البضائع والمراسم الجنائزية فى نقل المتوفى من الشرق حيث الحياه الى الضفة الغربية لنهر النيل ليدفن بالمقابر واقامة الصلوات الجنائزية بالمعابد الجنائزية بالغرب.



القطعة الأولى القارب الخشبي



القطعة الثالثة نقوش تحكي عن نهر النيل