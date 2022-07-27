اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:34 م
أكرم القصاص
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أسعار النفط تسجل 105.00دولار لبرنت و95.80 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 105.00دولار لبرنت و95.80 دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 105دولارات للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 95.80 دولار للبرميل.
 
وقال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافى من الاحتياطي الاستراتيجي، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.
 
وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، هبط بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 يوليو.
 
وبحسب البيانات تراجع مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 474.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1985، وفق ما نقلته "رويترز".

اسعار النفط

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