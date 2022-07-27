أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-7-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-7-2022.



البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 444.7 مليون ورقة مالية بقيمة 817.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.1 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.28%، والعرب على 4.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3756 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3487 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.47%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 20.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.23%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.09%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.426 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.90%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.333 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.74%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.01%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.605 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.65%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.416 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.48%.