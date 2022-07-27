أخبار مصر.. حرس الحدود يضبط 150 ألف قرص مخدر و13 بندقية مختلفة الأنواع

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (2) عربة دفع رباعى يستقلهم عدد (3) مهرب مصرى الجنسية عثر بحوزتهم على (1800) كجم من مخدر الحشيش وعدد(150) ألف قرص مخدر و(13) بندقية مختلفة الأنواع و(2800) طلقة مختلفة الأعيرة و(6 ) خزنه أنواع، كما تم ضبط عدد (262) هاتفا محمولا مختلف الأنواع، وطائرة بدون طيار.

كما كثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجارى وبالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة أعمال التفتيش والـتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة ، والتى أسفرت عن ضبط عدد(31) متهم وبحوزتهم (2) طن حشيش، و(70) كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و(32) كيلو جرام من مخدر الأفيون، و(3822) هاتف محمول، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (12) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن ، وعدد(122) جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب ، وعدد (13) عربة أنواع مختلفة ، وعدد (3) لودر بالإضافة إلى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية (927) فرداً من جنسيات مختلفة.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة الجديدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها، مُشددةً على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 2022/2023، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 310 مليار جنيه، مقارنةً بـ 275.6 فى عام 2021/ 2022، مع استمرار الدولة فى الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، ورصد مدى توافرها بشكل يومي، لتوفير كميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أدائها، والتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكافة المترددين عليها.

طقس شديد الحرارة غداً ورطوبة وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.

الصحة: توفير 50 ألف كاشف سريع لفحص فيروس كورونا بصيدليات الإسعاف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن البدء في توفير 50 ألف كاشف سريع على صيدليات الإسعاف وكذلك المستشفيات الحكومية بسعر 25 جنيها للكاشف الواحد مشيرة إلى أنه له قدرة كبيرة على استبيان الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع، إنه لن يتم توفير هذه الكواشف في الصيدليات الحرة مشيرا إلى أن الكواشف لها قدرة كبيرة على الكشف عن المرض وبيان الإصابة من عدمه.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة، أنه تم توفير الكواشف اللازمة للكشف عن إصابات أوميكرون ومتحوراته المختلفة بالمعامل المركزية، مشيرا إلى أن البرتوكول العلاجي الجديد سيتم توزيعه خلال ساعات على مستشفيات الجمهورية يتضمن كافة التفاصيل الجديدة اللازمة للعلاج.

وتابع: إن هناك متحور جديد من "أوميكرون" أدي إلي زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه"B4-B5، كما أن هناك خلطا خاطئا وشائعا وهو ان الكورونا شيء ومتحور "اوميكرون " شيء آخر وهذا ليس صحيحا على الإطلاق حيث أن "أوميكرون" إحدى متحورات الفيروس.

وقال: متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بطيئة للغاية.

الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 غداً

يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

التضامن: سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج " تكافل وكرامة " تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث لديه حرص كبير على دعم هؤلاء حيث كان يقتصر الدعم حتى سن 18 عاما، الا ان توجيهات الرئيس جاءت لاستمرار دعم الطلاب حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ،كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.