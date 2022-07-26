88 محاضرة بثقافة أسوان ضمن مبادرة الأزهر "لتسكنوا إليها"

أسوان – عبد الله صلاح

يواصل الدعاة والواعظين بالأزهر الشريف فعاليات مبادرة "لتسكنوا إليها" داخل محافظة أسوان، والتى أطلقها الأزهر الشريف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية وخاصة للشباب المقبل على الزواج.

وصرحت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأنه تم إعداد برنامج تثقيفى وتوعوى متكامل بالتنسيق مع مجموعة متميزة من الدعاة والواعظين بالأزهر الشريف، بجانب باقى الجهات المشاركة وجارى تنفيذه داخل مختلف القرى والنجوع.

وأوضحت مدير عام فرع ثقافة أسوان، فى بيان صحفى، أن البرنامج التوعوى خلال شهر يوليو الحالى يشمل تنظيم 88 محاضرة وندوة متخصصة داخل 14 قصر وبيت ثقافة ومكتبة بجميع المراكز والمدن.

وأشارت إلى أن هذه المحاضرات والندوات تهدف إلى تكثيف التوعية المجتمعية وتغيير الثقافات للتخلى عن كل الشروط التعجيزية والعمل على تيسير المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، لاسيما الخاصة بالمهور والخطوبة وعقد القران ومسكن الزوجية وغيرها من التكاليف والتجهيزات المادية المطلوبة من العروسين.

وفى السياق نفسه نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ندوات توعوية بقرى سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، والشطب التابعة لمركز دراو وذلك تحت رعاية محافظ أسوان وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التأكيد على ضرورة تعديل بعض المعتقدات الإجتماعية القديمة الخاصة بتكاليف الزواج وتجهيزاته، مع تحفيز وتشجيعهم الأهالى بعدم المغالاة فى المهور مراعاة للظروف المعيشية وللقضاء على ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج ، بجانب الحد من انتشار ظاهرة الغارمات وما يترتب عليها من مشكلات إجتماعية ونفسية خطيرة .

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة الرائدة وضمان تحقيق أهداف التنمية والتوعية بين أكبر عدد من المستفيدين بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة، مع توفير كل أوجه الدعم اللازم لنجاحها.



جانب من التوعية



المستهدفات



جانب من الحضور



الوعاظ بالأزهر