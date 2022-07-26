اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

88 محاضرة بثقافة أسوان ضمن مبادرة الأزهر "لتسكنوا إليها"

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:33 ص
88 محاضرة بثقافة أسوان ضمن مبادرة الأزهر "لتسكنوا إليها" الدعاة والواعظين بالأزهر الشريف
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل الدعاة والواعظين بالأزهر الشريف فعاليات مبادرة "لتسكنوا إليها" داخل محافظة أسوان، والتى أطلقها الأزهر الشريف تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية وخاصة للشباب المقبل على الزواج.

وصرحت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، بأنه تم إعداد برنامج تثقيفى وتوعوى متكامل بالتنسيق مع مجموعة متميزة من الدعاة والواعظين بالأزهر الشريف، بجانب باقى الجهات المشاركة وجارى تنفيذه داخل مختلف القرى والنجوع.

وأوضحت مدير عام فرع ثقافة أسوان، فى بيان صحفى، أن البرنامج التوعوى خلال شهر يوليو الحالى يشمل تنظيم 88 محاضرة وندوة متخصصة داخل 14 قصر وبيت ثقافة ومكتبة بجميع المراكز والمدن.

وأشارت إلى أن هذه المحاضرات والندوات تهدف إلى تكثيف التوعية المجتمعية وتغيير الثقافات للتخلى عن كل الشروط التعجيزية والعمل على تيسير المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، لاسيما الخاصة بالمهور والخطوبة وعقد القران ومسكن الزوجية وغيرها من التكاليف والتجهيزات المادية المطلوبة من العروسين.

وفى السياق نفسه نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ندوات توعوية بقرى سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، والشطب التابعة لمركز دراو وذلك تحت رعاية محافظ أسوان وبالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التأكيد على ضرورة تعديل بعض المعتقدات الإجتماعية القديمة الخاصة بتكاليف الزواج وتجهيزاته، مع تحفيز وتشجيعهم الأهالى بعدم المغالاة فى المهور مراعاة للظروف المعيشية وللقضاء على ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج ، بجانب الحد من انتشار ظاهرة الغارمات وما يترتب عليها من مشكلات إجتماعية ونفسية خطيرة .

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بضرورة التكامل والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة الرائدة وضمان تحقيق أهداف التنمية والتوعية بين أكبر عدد من المستفيدين بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة، مع توفير كل أوجه الدعم اللازم لنجاحها.

جانب من التوعية
جانب من التوعية

 

المستهدفات
المستهدفات

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

الوعاظ بالأزهر
الوعاظ بالأزهر

الحضور

الحضور

 

 


مبادرة لتسكنوا اليها

الازهر الشريف

تكاليف الزواج

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة