اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:44 م
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630 مخالفة مخابز فى حملات تموينية خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:54 ص
630 مخالفة مخابز فى حملات تموينية خلال 24 ساعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى ، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (449) قضية تموينية بمضبوطات بلغت  قرابة (108) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
وفى مجالى الإستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة (9) أطنان، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من (99) طنا.
 
وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (630) قضية من بينها (162)  قضية "خبز ناقص الوزن"، و (157)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، كما تم ضبط قضيتين فى مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى.
 

مخابز مخالفة

وزارة الداخلية

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