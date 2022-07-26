355.9 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية فى الموازنة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 9.355 مليار جنيه للدعم والمزايا الاجتماعية فى الموازنة.. 8.121 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وألبان الأطفال والمواد البترولية.. 181 مليارا لنقل الركاب وصناديق المعاشات والتأمين الصحى وتكافل وكرامة.. و266 مليون جنيه موزعة على دعم فائدة القروض الميسرة.

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