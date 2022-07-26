22 مسجدا بشمال سيناء تبدأ اليوم تطبيق برنامج الدروس العلمية والدعوية

شمال سيناء - محمد حسين

تبدأ اليوم 22 مسجد بشمال سيناء المشاركة فى تطبيق برنامج الدروس العلمية والدعوية المنهجية التابع لوزارة الأوقاف بداية من اليوم الثلاثاء 2022/7/26.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، يشارك (22) مسجد من مختلف الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء بتطبيق الدروس العلمية والدعوية المنهجية ، والتي ستبدأ التطبيق بدءًا من اليوم الثلاثاء 26 / 7/ 2022م بين المغرب والعشاء وتستمر فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت إشراف السادة العلماء أئمة المساجد.

ويصبح إجمالي المساجد المشاركة في برنامج الدروس العلمية والدعوية المنهجية 34 مسجدا بأوقاف شمال سيناء.